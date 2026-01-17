ABD ve Pakistan’dan ortak güç gösterisi: Terörle mücadele tatbikatı yapıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Inspired Gambit 2026" adı verilen terörle mücadele tatbikatı kapsamında ABD ve Pakistan askerlerinin ortak eğitim gerçekleştirdiğini duyurdu.

PİYADE VE OPERASYONEL EĞİTİM ÖNE ÇIKTI

CENTCOM açıklamasında, tatbikatın özellikle müşterek piyade becerileri ile terörle mücadele operasyonlarına odaklandığı belirtildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada da iki ülke arasındaki tatbikatın 8-16 Ocak arasında Pencap eyaletinin Kharian bölgesindeki Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nde düzenlendiği aktarıldı.

Tatbikatın, terörle mücadele alanında tecrübe paylaşımını artırmayı, operasyonel kabiliyetleri geliştirmeyi ve iki ordu arasındaki uyumu güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.