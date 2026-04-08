ABD ve İran, iki haftalık bir ateşkeste anlaşmaya vardı: İran'ın 10 maddelik teklifinde neler var?

İki haftalık bir ateşkesi kabul ettiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan 10 maddelik bir teklif aldıklarını duyurdu. İran'ın anlaşma için sunduğu 10 maddelik teklifin ayrıntıları da ortaya çıktı. Müzakerelerin ABD tarafına 'tam bir güvensizlik' içinde, 10 Nisan Cuma günü İslamabad'da başlayacağı kaydedilen açıklamada, görüşmelerin 15 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği, tarafların mutabakatıyla bu sürenin uzatılabileceği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 08:47 Son Güncelleme: 08 Nisan 2026 08:57

Pakistan arabuluculuğunda ABD ve İran arasındaki müzakerelerden olumlu sonuç çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya aldığını duyurdu.



Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için işe yarar bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Geçmişteki çeşitli anlaşmazlık noktalarının neredeyse tamamında ABD ile İran mutabık kalmış durumda, iki haftalık süre ise anlaşmanın tamamlanmasına ve hayata geçirilmesine imkân tanıyacaktır" dedi.

İRAN İKİ HAFTALIK ATEŞKESİ KABUL ETTİ İran yönetimi de Trump'ın açıkladığı 2 haftalık ateşkes süresini kabul ettiklerini bildirdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, 'İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı' aktarıldı. Açıklamada, "Ülke lideri Mücteba Hamaney ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla nihai hale getirilmesi için müzakerelerin İslamabad'da yapılmasına karar verilmiştir. Bu müzakerelerin en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılması ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescil edilmesi hedeflenmektedir" denildi.