ABD, Venezuela büyükelçiliğini yeniden açıyor

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü yaptığı açıklamada, diplomatik personel ve güvenlik personelinden oluşan bir heyetin bugün Caracas'ı ziyaret ettiğini belirtti. Sözcü, heyetin, ABD'nin Caracas Büyükelçiliğinin yeniden açılma ihtimalini değerlendirdiğini belirtti.

DEĞERLENDİRMELER YAPILIYOR

ABD'nin Bogota Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı John McNamara'nın da heyette bulunduğunu belirten sözcü, operasyonların aşamalı olarak yeniden başlamasına ilişkin ilk değerlendirmenin yapıldığını ifade etti. Bakanlıktan üst düzey bir yetkili de 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Caracas'taki büyükelçiliğin yeniden açılması için "hazırlıkların yapıldığını" ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yöndeki kararının beklendiğini söylemişti. Trump ise 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin yeniden açılıp açılmayacağı sorusuna "Bunu düşünüyoruz." yanıtını vermişti.