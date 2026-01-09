ABD, Venezuela büyükelçiliğini yeniden açıyor
ABD Dışişleri Bakanlığından bir heyet, Venezuela'da 2019'da kapatılan büyükelçiliğin yeniden açılma olasılığını değerlendirmek üzere başkent Caracas'a ziyarette bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü yaptığı açıklamada, diplomatik personel ve güvenlik personelinden oluşan bir heyetin bugün Caracas'ı ziyaret ettiğini belirtti. Sözcü, heyetin, ABD'nin Caracas Büyükelçiliğinin yeniden açılma ihtimalini değerlendirdiğini belirtti.
DEĞERLENDİRMELER YAPILIYOR
ABD'nin Bogota Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı John McNamara'nın da heyette bulunduğunu belirten sözcü, operasyonların aşamalı olarak yeniden başlamasına ilişkin ilk değerlendirmenin yapıldığını ifade etti. Bakanlıktan üst düzey bir yetkili de 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Caracas'taki büyükelçiliğin yeniden açılması için "hazırlıkların yapıldığını" ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yöndeki kararının beklendiğini söylemişti. Trump ise 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin yeniden açılıp açılmayacağı sorusuna "Bunu düşünüyoruz." yanıtını vermişti.
2019'DA KAPATILMIŞTI
ABD, askeri müdahaleyle alıkonulmadan önce Venezuela Devlet Başkanı olan Nicolas Maduro'nun 2018'deki seçimlerde yeniden başa gelmesini "gayrimeşru" olarak nitelendirmiş ve 2019 itibarıyla Caracas'taki büyükelçiliğini kapatmıştı. ABD'nin Venezuela ile ilişkileri o zamandan bu yana Kolombiya'daki büyükelçilik aracılığıyla yürütülüyor.