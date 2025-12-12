ABD, Venezuela gemisine el koydu

ABD'nin "uyuşturucu ile mücadele" bahanesiyle saldırıya hazırlandığı Venezuela'da yaşanan son gelişme "savaş başladı" şeklinde yorumlandı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela açıklarında el koyduklarını açıkladığı petrol tankerine "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını söyledi. Venezuela yönetimi gemiye yapılan baskını "korsanlık" olarak tanımladı. Venezuela'dan yola çıkan petrol tankerlerinin çoğunun Çin'e petrol taşıdığı belirtiliyor. ABD'nin son haftalarda "uyuşturucu taşıdığı" iddiasıyla bölgede saldırı düzenlediği gemilerde en az 83 kişi yaşamını yitirdi.