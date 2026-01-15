ABD, Venezuela petrolünün satışını yaptı: İlk satış 500 milyon dolar
Washington yönetimi, Venezuela’dan elde edilen petrolün ilk satışını gerçekleştirdi. 500 milyon dolarlık satıştan elde edilen gelir Katar’da tutulan hesaplara aktarıldı.
ABD yönetimi, Venezuela'dan elde edilen petrolün ilk satışının yapıldığını açıkladı. Yetkililer, söz konusu satışın 500 milyon dolar bedelle gerçekleştirildiğini belirtti.
Yetkililer, yakın zamanda yeni satışların yapılacağını belirtti.
GELİRLER KATAR'DAKİ HESAPLARDA TUTULUYOR
Satıştan elde edilen gelirlerin, ABD hükümetinin kontrolünde bulunan ve "tarafsız bölge" olarak tanımlanan Katar'daki banka hesaplarında tutulduğu açıklandı.