ABD, Venezuela’da petrol tankeri avını sürdürüyor

ABD, Venezuela açıklarında uluslararası sularda petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. ABD basını, ABD güçlerinin Venezuela açıklarında bir petrol tankerini yakın takibe aldığını ve el koymaya hazırlandığını belirtti. ABD tarafından yaptırım uygulanan Panama bayraklı Bella 1 adlı tankerin ABD Sahil Güvenliği, tarafından takip edildiği aktarılarak, tankerin ham petrol yüklemek üzere Venezuela'ya doğru seyir halinde olduğu ifade edildi.

'YAPTIRIM LİSTESİNDE'

Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, söz konusu tankerin Venezuela'nın yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı gölge filoya bağlı ve yaptırım listesinde olan bir tanker olduğunu belirterek, geminin sahte bayrakla seyrettiğini ve mahkeme kararıyla el konulduğunu söyledi. Başka bir yetkili, ise tankerin yaptırım listesinde olduğunu ancak şu ana kadar ABD güçlerinin gemiye çıkmadığını aktararak, müdahalenin farklı şekillerde gerçekleşebileceğini söyledi.

ABD DAHA ÖNCE 2 TANKERE EL KOYMUŞTU

Söz konusu tankere el koyulması halinde ABD'nin yaklaşık 2 hafta içinde el koyduğu petrol tankeri sayısı 3'e yükselecek. ABD, dün Panama bayraklı Centuries adlı tankere, 10 Aralık'ta ise Skipper adlı tankere el koymuştu. Skipper, ABD Sahil Güvenliği tarafından ele geçirildiğinde, üzerinde herhangi bir ülkenin bayrağı yoktu. Her iki tankerin de Venezuela'nın yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı gölge filoya bağlı olduğu açıklanmıştı.

TRUMP, PETROL TANKERLERİNE "TAM ABLUKA" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, son aylarda Karayipler'e geniş çaplı askeri yığınak yaparak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırmıştı. ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurmuş, Venezuela kıyılarında yaptırım uygulanan bir petrol tankerine el koymuştu. Trump ise son olarak Venezuela'ya giriş-çıkış yapan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine "tam abluka" uygulanması talimatı vermişti. Trump ayrıca Venezuela'ya kara operasyonu gerçekleştirilebileceğini belirtmişti.