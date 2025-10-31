ABD vize bekleme sürelerinde büyük düşüş: Süre 5 aydan 15 güne indi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için güncelleme öncesi vize bekleme süresi 5 ay iken, güncel listeye göre bu sürenin ortalama 15 güne düştüğü ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığının "Küresel Vize Bekleme Süreleri" listesi güncellendi.
Yeni güncellemeye göre, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden iş amaçlı "B1" ve turizm amaçlı "B2" vizesi için alınabilecek bir sonraki randevunun ortalama süresi 15 gün olarak açıklandı.
Güncelleme öncesi bekleme süresinin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için 5 ay olduğu ifade edildi.
BARRACK: "HEM HIZLANDIK HEM GÜVENLİĞİ KORUDUK"
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konsolosluk ekibimiz sayesinde, Türkiye'deki vize randevularının sürelerini önemli ölçüde iyileştirip kısaltırken, aynı zamanda güçlü güvenlik ve tarama standartlarımızı da koruyoruz." dedi.