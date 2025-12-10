ABD vizesiz giriş yapan turistlerin sosyal medya geçmişine bakacak

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza birimi tarafından yayımlanan aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore'nin de bulunduğu 42 ülkeden vatandaşların dijital seyahat izni aldıkları sürece ABD'de vizesiz 90 güne kadar kalmasına izin veren programa yönelik yeni plan, başvuru yapan kişilerden istenen bilgilerin kapsamının genişletilmesini öngörüyor.

Plan yürürlüğe girerse, dijital seyahat izni başvuranlar için son 5 yıla ait sosyal medya hesap bilgileri zorunlu hale gelecek.

10 YILLIK E-POSTA KAYITLARI DA İSTENECEK

Yeni düzenlemeye göre sosyal medya verilerinin yanında, başvuru sahipleri son 10 yıla ait e-posta adreslerini, ayrıca aile üyelerinin isim, doğum tarihi ve ikamet bilgilerini de ABD makamlarına bildirmek zorunda kalacak.

Mevcut sistemde, vize muafiyetine sahip ülkelerden başvuru yapanlar, iletişim bilgilerini vererek 40 dolar karşılığında dijital seyahat izni programına kayıt yaptırıyor ve izinleri 2 yıl geçerli oluyor.