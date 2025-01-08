ABD yanıyor

ABD'nin California eyaleti, şiddetli orman yangını ile mücadele ediyor. Ülkenin batısındaki Los Angeles'ta başlayan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çok sayıda ev kül olurken, yaklaşık 30 bin kişi tahliye edildi. California Valisi Newsom, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini açıkladı. Alevler Hollywood'da ünlü film yıldızlarının evlerini de tehdit ediyor. Polis Akademisi filminin yıldızı Steve Guttenberg, Pacific Palisades mahallesindeki şiddetli yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerine yardım ediyor. 250 bin kişi elektriksiz kalırken, yaklaşık 13 bin konut ve işyeri yangın tehlikesi altında.