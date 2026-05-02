ABD yapay zekâya karşı harekete geçiyor
Yapay zekânın kontrolsüz bilgilerine karşı çocukları korumak için harekete geçen ülkeler arasına ABD de dahil oluyor. Kongre'de, çocukların yapay zekâ tabanlı sohbet robotlarına erişimini kısıtlamayı hedefleyen yasal süreç hız kazandı. Teknoloji şirketlerine yaş doğrulama zorunluluğu getiren ve reşit olmayanlara "yapay zekâ arkadaşı" sunulmasını yasaklayan yasa tasarısı kabul edilerek Senato'ya sevk edildi. Tasarı, çocukları cinsel içerikli paylaşımlara teşvik eden şirketlere ağır cezai yaptırımlar öngörüyor.