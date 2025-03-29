ABD yargısı, Türk öğrenci Öztürk’ün sınırdışı kararını durdurdu

ABD'de Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün sokak ortasında gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Denise Casper, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınan Öztürk'ün sınırdışı edilmesine karşı durdurma kararı aldı.

Casper, Öztürk'ün sınırdışı edilmesinin "Kişinin hukuka aykırı olarak özgürlüğünden yoksun bırakıldığı iddiasıyla mahkemeye yapılan başvuru" sonuçlanana kadar durdurulmasına hükmetti. Kararda, hükümet tarafının 1 Nisan'a kadar mahkemeye gerekli savunmayı yapması istendi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell ise Öztürk'ün gözaltına alınmasının uluslararası hukukla bağdaşmadığını bildirdi.