ABD Yemen’de bir binayı vurdu: 68 Afrikalı düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Cumhuriyetçi lider Donald Trump’ın emriyle ABD’nin Yemen’e yönelik saldırıları sürüyor. Yakın zamanda düzenlenen yeni bir harekatla Afrikalı göçmenlerin barındığı bir bina hedef alındı. Bombardımanda 68 kişi yaşamını yitirdi.
ABD, Yemen'e yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Yemen'deki İran destekli Husilere ait medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre, son olarak ülkenin Saada şehrinde bulunan ve Afrikalı düzensiz göçmenlerin tutulduğu barınma merkezi ABD bombardımanının hedefi oldu.
Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD füzesinin isabet ettiği binada 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin yaralandığını açıkladı.
Sivil savunma ve Yemen Kızılayı ekiplerinin binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
TRUMP'IN YEMEN'E SALDIRI TALİMATI
Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.