ABD Yemen’de bir binayı vurdu: 68 Afrikalı düzensiz göçmen hayatını kaybetti

ABD, Yemen'e yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Yemen'deki İran destekli Husilere ait medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre, son olarak ülkenin Saada şehrinde bulunan ve Afrikalı düzensiz göçmenlerin tutulduğu barınma merkezi ABD bombardımanının hedefi oldu.

Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD füzesinin isabet ettiği binada 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sivil savunma ve Yemen Kızılayı ekiplerinin binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.