ABD Yemen’e saldırdı: Kritik bölgeler hedef alındı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Hudeyde kentini hava saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu. Husilere bağlı El-Mesira televizyonunda yer alan haberde, ABD savaş uçaklarının Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda, Kamaran Adası ve Es-Salif bölgelerinin hedef alındığı aktarılırken can kaybı veya yaralanmaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediği, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği ve 436 Yemenlinin yaralandığı kaydedildi.