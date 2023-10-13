ABD yeni savaşın hedefi olarak göstermişti… İran’dan İsrail açıklaması geldi: Her şey olabilir!

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bölgede yeni bir cephe açılmasının İsrail'in Gazze'deki eylemlerine bağlı olduğunu söyledi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, bölgesel turu kapsamında gittiği Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

"HER TÜRLÜ İHTİMAL GERÇEKLEŞEBİLİR"

Filistin ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İsrail'in tamamen kuşattığı Gazze'ye yönelik katliama giriştiğini ve ABD başta olmak üzere bazı tarafların da Tel Aviv yönetimine destek verdiğini hatırlatan Abdullahiyan, "Bu şartlarda her türlü ihtimal gerçekleşebilir ve bölgede yeni gelişmelere tanık olabiliriz." dedi.