'ABD yine saldırırsa savaş yayılır'
İran: Tahran yönetimi, ABD'nin yeniden askeri operasyon başlatması halinde saldırılarını Ortadoğu'nun ötesine taşıyabileceği uyarısında bulundu.
Ukrayna: Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın 28 trafoyu hedef aldığını bildirdi. Zelenski, Karadeniz'de tarım ürünleri ihracatının yeniden başlatılması için Türkiye, Mısır ve Hindistan ile görüşüldüğünü açıkladı.
Yemen: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile Harc vilayeti için erken uyarı sistemi devreye alındı. Yemen'de ise Husilerin bir güvenlik eğitim merkezine balistik füzelerle düzenlediği saldırıda 53 kişi öldü.
Ukrayna: Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın 28 trafoyu hedef aldığını bildirdi. Zelenski, Karadeniz'de tarım ürünleri ihracatının yeniden başlatılması için Türkiye, Mısır ve Hindistan ile görüşüldüğünü açıkladı.
Yemen: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile Harc vilayeti için erken uyarı sistemi devreye alındı. Yemen'de ise Husilerin bir güvenlik eğitim merkezine balistik füzelerle düzenlediği saldırıda 53 kişi öldü.
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