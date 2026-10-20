'ABD yine saldırırsa savaş yayılır'

’ABD yine saldırırsa savaş yayılır’
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İran: Tahran yönetimi, ABD'nin yeniden askeri operasyon başlatması halinde saldırılarını Ortadoğu'nun ötesine taşıyabileceği uyarısında bulundu.
Ukrayna: Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın 28 trafoyu hedef aldığını bildirdi. Zelenski, Karadeniz'de tarım ürünleri ihracatının yeniden başlatılması için Türkiye, Mısır ve Hindistan ile görüşüldüğünü açıkladı.
Yemen: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile Harc vilayeti için erken uyarı sistemi devreye alındı. Yemen'de ise Husilerin bir güvenlik eğitim merkezine balistik füzelerle düzenlediği saldırıda 53 kişi öldü. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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