ABD yönetiminde İsrail’e sert çıkış: Batı Şeria’nın ilhakı “aptalca bir hamle”!

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Vance, Trump yönetiminin Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesine karşı olduğunu vurguladı. "Batı Şeria, İsrail tarafından ilhak edilmeyecek. Bizim siyasetimiz bu yönde olmaya devam edecek ama bu durumdan memnun değiliz." ifadelerini kullandı.

VANCE: "ÇOK APTALCA BİR HAMLEYDİ"

İsrail Meclisi'nde kabul edilen ilhak tasarısını "garip" ve "siyasi bir şov" olarak nitelendiren Vance, "Eğer bu bir siyasi gösteriyse, çok aptalca bir hamleydi." dedi. ABD yönetiminin bu oylamadan memnun olmadığını vurguladı.

"BARIŞ ANLAŞMASINA OLASI BİR TEHDİT OLARAK GÖRÜYORUZ"

İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerin ilhakını kapsayan tasarıyı onaylamasına ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Başkan'ın şu anda bunu desteklemeyeceğimizi açıkça belirttiğini düşünüyorum ve bunu, barış anlaşmasına olası bir tehdit olarak görüyoruz." dedi.