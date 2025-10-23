ABD yönetiminde İsrail’e sert çıkış: Batı Şeria’nın ilhakı “aptalca bir hamle”!
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Meclisi’nde işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının ön oylamada kabul edilmesini sert sözlerle eleştirdi. Vance, “Bu adımı hem aptalca hem de bana yapılmış kişisel bir hakaret olarak görüyorum.” dedi. İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerin ilhakını kapsayan tasarıyı onaylamasına ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise "Başkan'ın şu anda bunu desteklemeyeceğimizi açıkça belirttiğini düşünüyorum ve bunu, barış anlaşmasına olası bir tehdit olarak görüyoruz." dedi.
Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Vance, Trump yönetiminin Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesine karşı olduğunu vurguladı. "Batı Şeria, İsrail tarafından ilhak edilmeyecek. Bizim siyasetimiz bu yönde olmaya devam edecek ama bu durumdan memnun değiliz." ifadelerini kullandı.
VANCE: "ÇOK APTALCA BİR HAMLEYDİ"
İsrail Meclisi'nde kabul edilen ilhak tasarısını "garip" ve "siyasi bir şov" olarak nitelendiren Vance, "Eğer bu bir siyasi gösteriyse, çok aptalca bir hamleydi." dedi. ABD yönetiminin bu oylamadan memnun olmadığını vurguladı.
"BARIŞ ANLAŞMASINA OLASI BİR TEHDİT OLARAK GÖRÜYORUZ"
İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerin ilhakını kapsayan tasarıyı onaylamasına ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Başkan'ın şu anda bunu desteklemeyeceğimizi açıkça belirttiğini düşünüyorum ve bunu, barış anlaşmasına olası bir tehdit olarak görüyoruz." dedi.
BATI ŞERİA'DA FİİLİ İŞGAL DEVAM EDİYOR
İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, çarşamba günü İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada, oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.
Oylamaya katılan vekillerden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.
Tasarının yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.
ABD Başkanı Trump da İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeyeceğini söylemişti.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 4 milyondan fazla Filistinli, Tel Aviv'in "askeri yönetiminde" yaşıyor. Buna karşın İsrail'in uluslararası hukuka aykırı işgal ettiği topraklarda Filistinlilerden gasbettiği alanlara inşa ettiği 250'den fazla Yahudi yerleşiminde, 600 bin kadar İsrailli, bu ülkenin kanunlarına göre ikamet ediyor.
Filistinliler ise topraklarının ve tarım arazilerinin, fanatik Yahudiler tarafından gasbedildiği, İsrail ordusu ve askerler tarafından korunan fanatik grupların saldırılarının giderek arttığı ağır şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.
İsrail'de özellikle fanatik grupların desteklediği aşırı sağ ve sağ partiler, uzunca süredir işgal altındaki Batı Şeria'yı uluslararası hukuka aykırı biçimde ilhak etmeyi savunuyor.