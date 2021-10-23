ABD yönetiminden Kennedy suikastıyla ilgili yeni karar! Gizli belgeler yayımlanacak

"ÇOK DERİN BİR ULUSAL TRAJEDİ"

Kennedy suikastının "O korkunç günü yaşayan Amerikalıların ve Amerikan tarihinin hafızasında yankılanmaya devam eden çok derin bir ulusal trajedi" olarak nitelendirildiği açıklamada, suikastle ilgili NARA'nın koleksiyonundaki belgelerin yüzde 90'ını oluşturan 250 bin belgenin halka açık durumda olduğu hatırlatıldı.

KENNEDY SUİKASTI

ABD Başkanı John F Kennedy, 22 Kasım 1963'te seçim çalışmaları için gittiği Teksas'ta bir suikast sonucu öldürülmüştü. Dönemin Yüksek Mahkeme başyargıcı Earl Warren tarafından yürütülen soruşturmada, suikastı gerçekleştiren Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket ettiği sonucuna varılmıştı. Ancak soruşturma eksik olduğu iddia edilerek eleştirilmiş, sonradan Kongre'de kurulan bir komisyon suikastın bir komplo olabileceğini açıklamıştı.

NARA, 1992 tarihli JFK yasası gereği suikaste ilişkin çok sayıda gizli olmayan belgeyi yayınlamış, Başkan Donald Trump ise 2017 yılında binlerce gizli belgeyi açıklarken, bazı belgeleri ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutmuştu.