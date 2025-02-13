ABD, YPG’nin mamasını kesecek

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde DEAŞ'lı teröristler ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu kamplara ilişkin, ABD yardımlarının "sürmeyeceği" mesajını verdi. Suriye'de PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde DEAŞ'lı teröristler ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol ve Roj kamplarının güvenliğinin sağlanmasında, ABD'nin hayati rol oynadığını vurgulayan Shea, "Ancak bu yardım sonsuza kadar devam edemez" ifadesini kullandı.