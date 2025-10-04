ABD Yüksek Mahkemesi: Venezuelalıların geçici koruma statüsünü iptal etti
ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuelalı göçmenlere sağlanan “Geçici Koruma Statüsü” (TPS) programını sonlandırma kararına onay verdi.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yüksek Mahkemenin 3'e karşı 6 oyla aldığı kararla, alt mahkemenin iptal yönündeki kararını askıya aldığı belirtildi.
Kararla birlikte, ülkede bulunan 300 binden fazla Venezuelalı göçmenin koruma statüsü sona erecek.
Açıklamada, Geçici Koruma Statüsü'nün "her zaman geçici olması gerektiği" vurgulanarak, önceki yönetimlerin bu programı suistimal ettiği ve fiilen bir af mekanizmasına dönüştürdüğü iddia edildi.
Trump yönetimi ise kararı, "ABD halkı ve sağduyusu için bir zafer" olarak nitelendirdi.
"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD vatandaşlarının güvenliği için elimizdeki her aracı kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.