ABD Yüksek Mahkemesi: Venezuelalıların geçici koruma statüsünü iptal etti

Açıklamada, Geçici Koruma Statüsü'nün "her zaman geçici olması gerektiği" vurgulanarak, önceki yönetimlerin bu programı suistimal ettiği ve fiilen bir af mekanizmasına dönüştürdüğü iddia edildi.

Trump yönetimi ise kararı, "ABD halkı ve sağduyusu için bir zafer" olarak nitelendirdi.

"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD vatandaşlarının güvenliği için elimizdeki her aracı kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.