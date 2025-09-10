ABD Yüksek Mahkemesi’nden dış yardımlara geçici fren

Geçici izin doğrultusunda kesintiler aleyhine dava açan grupların, Kongre tarafından onaylanan ödemeleri yeniden tedarik etmesi ise zorlaşacak.

Başvuruda, temyiz mahkemesine başvurulduğu ancak dış yardımların ödenmesine ilişkin bölge mahkemesinin kararının geçerli olduğu aktarılmıştı.

20 OCAK SONRASI SÜREÇ

Trump, bu yıl 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların diğer ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği bildirilmişti.

Bu doğrultuda, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.