ABD zirvesi öncesi BMGK’den Şara’ya yönelik yaptırımların kaldırılması talebi iddiası!

ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Şara'ya ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını istediği iddia edildi. Öte yandan Associated Press, (AP) söz konusu taslak kararı inceledi.

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 22:53

Associated Press (AP), ABD'nin BMGK'ye sunduğu taslak kararı inceledi. Buna göre, ABD'nin söz konusu karar taslağında, Şara'ya ve Hattab'a yönelik BMGK'nin yaptırımlarının kaldırılmasını önerdiği belirtildi.

Karar taslağının onaylanması için BMGK'nin 15 üyesinden 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) hiçbirinin vetosunu almaması gerekiyor.