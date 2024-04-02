ABD’de 1 kişide kuş gribi tespit edildi

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kişide kuş gribi tespit edildi. Yetkililer hastalığın geçtiğimiz günlerde ineklerde tespit edilen vakalardan bulaştığını açıkladı. İneklerde tespit edilen vakalarda insanlara bulaşma riskinin az olduğuna dikkat çekilen açıklamada "Hasta, kuş gribi ile enfekte olduğu tahmin edilen ineklerle temas ettikten sonra hastalandı. ABD'de bir kişide tanımlanan ikinci kuş gribi vakası" ifadelerine yer verildi. H5N1 kuş gribi, göz enfeksiyonu, üst solunum semptomları ile ölümle sonuçlanan ciddi hastalıklara neden olmaktadır.