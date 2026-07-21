ABD'de 150 yıl sonra bir ilk yaşandı
ABD'de 150 yıl sonra ilk kez bir başkan yardımcısı görevdeyken çocuk sahibi oldu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile eşi Usha Vance, 19 Temmuz'da 4. çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. Bu, 150 yılı aşkın süredir görevdeki bir ABD başkan yardımcısının ailesinde yaşanan ilk doğum olarak kayıtlara geçti. 1870 yılında bönemin Başkan Yardımcısı Schuyler Colfax ile eşi Ellen Colfax'ın oğulları Schuyler Colfax III, Colfax görevdeyken dünyaya gelmişti. JD ve Usha Vance çiftinin 9 yaşındaki Ewan, 6 yaşındaki Vivek ve 4 yaşındaki Mirabel adlarında üç çocuğu daha bulunuyor.