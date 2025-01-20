ABD’de 2. Trump dönemi başlıyor

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da gerçekleşecek yemin töreniyle resmen görevine başlayacak. Başkanlık görevini Joe Biden'dan devralacak olan Trump, Kongre binasında yapılacak başkanlık yemin töreni için Florida'dan ayrılarak Washington'a gitti. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla başkente giden Trump'a, ailesine ait özel uçak da eşlik etti. Trump, tören öncesi iktidara dönüşünü havai fişek gösterisiyle kutladı. Trump ve Melania Trump'ın ev sahipliği yaptığı kutlamada vatandaşlar havai fişek gösterisini izlemek için Trump Ulusal Golf Kulübü (Trump National Golf Club) dışında toplandı.

Trump'ın yemin töreni beklenen dondurucu soğuklar nedeniyle kapalı mekâna alındı. Töreni ABD Kongre Binası önünden izlemeyi planlayan 220 binden fazla biletli ziyaretçinin birçoğu, töreni bizzat izleyemeyecek. Trump'ın göreve başlamasıyla atacağı adımlar merakla beklenirken ilk sırada göçmen operasyonu olduğu belirtiliyor.