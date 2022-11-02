ABD’de 20-49 yaş arası her 5 ölümden 1’i aşırı alkol kullanımıyla ilgili

Amerikan Tabipler Birliği'ne ait aylık açık erişimli tıp dergisi JAMA Network Open'da yayınlanan araştırmada, ülkedeki aşırı alkol kullanımıyla ilgili ölümlere dikkat çekildi.

Araştırmada, 20 ila 49 yaş aralığı grubundaki ölümlerin 5'te 1'inin aşırı alkol tüketimiyle ilgili olduğu belirtilirken, 20-64 yaş aralığında ise ölüm oranının her 8 kişide 1 olarak tespit edildiği kaydedildi.

Araştırmaya öncülük eden Dr. Marissa Esser, alkol kullanımına atfedilen ölüm oranlarının eyaletlere göre değiştiğini ancak alkol tüketiminin ulusal çapta önlenebilir ölüm sebeplerinin başında geldiğine dikkat çekti.

Esser, araştırmada 2015 ile 2019 arasında eyalet ve ulusal çapta ölüm verilerinin baz alındığını kaydetti.

Alkollü araç kullanımı, alkol zehirlenmesi ve karaciğer hastalığı gibi alkolle bağlantılı diğer etkilerine bakıldığını ifade eden Esser, verilerin son 10 yılda alkol kullanımıyla ilgili ölümlerin arttığını gösterdiğine işaret etti.

Esser, "Eyaletler ve yerel yönetimler, alkolün mevcudiyetini ve erişilebilirliğini azaltmak ve fiyatını artırmak için kanıta dayalı stratejiler kullanarak erken ölümleri önleyebilir." önerisinde bulundu.

Esser, alkol ürünlerinde vergileri arttırmanın veya satışlara kısıtlama getirmenin bu stratejiler arasından değerlendirilebileceğini ifade etti.