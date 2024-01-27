ABD’de 25 eyalet Biden’a karşı birleşti

ABD'de, Teksas eyaletinin, Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri boyunca göçmenleri engellemek için çekilen dikenli tellerin kaldırılması yönündeki yüksek mahkeme kararını tanımamasıyla başlayan kriz tırmanıyor. Teksas Valisi Greg Abbott'un açıklamasının ardından, Teksas Ulusal Muhafızları da ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermedi ve dikenli telleri yerleştirmeye devam etti. 25 eyaletin yer aldığı Cumhuriyetçi Valiler Birliği, ABD Başkanı Joe Biden'a tepki göstererek "Abbott ve Teksas ile dayanışma içindeyiz" açıklamasını yaptı. Oklahoma Valisi Kevin Stitt ise Teksas'a destek amacıyla Oklahoma Ulusal Muhafızlarını yardıma göndereceğini duyurdu. 2024 başkanlık yarışından Donald Trump lehine çekildiğini açıklayan Florida Valisi Ron DeSantis de "Anayasa eyaletleri kendilerini bir işgale karşı savunma konusunda güçsüz bıraksaydı, Teksas birliğe (federal yönetime) asla katılmazdı" ifadelerini kullandı. Bu arada Vali Abbott, bölgeye destek gönderen eyalet sayısının 10'a ulaştığını bildirdi.