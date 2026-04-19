ABD’de 3 eve silahlı saldırı! Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti

Shreveport Polis Departmanı Sözcüsü Christopher Bordelon yaptığı açıklamada, yerel saatle 06.00'da aile içi şiddet ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiğini belirterek, ekiplerin 3 evi kapsayan geniş çaplı bir suç mahalli ile karşılaştıklarının aktardı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bordelon, saldırganın olay yerinden kaçtıktan sonra bir aracı gasbettiğini ve polis ile saldırgan arasında kovalamaca yaşandığını ifade ederek, saldırganın kovalamaca sırasında polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiğini belirtti.

ÇOCUKLARIN BİR KISMI SALDIRGANIN TORUNLARI...

Bordelon, 3 eve de ateş açan kişinin aynı saldırgan olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, çocukların bir kısmının saldırganın torunları olduğunu aktardı.