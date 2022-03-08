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Giriş Tarihi: 8.3.2022 04:20

ABD'de 3 lise öğrencisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

AA
ABD’de 3 lise öğrencisi silahlı saldırıda ağır yaralandı

ABD'nin Iowa eyaletindeki bir lisede çıkan silahlı saldırıda 3 lise öğrencisinin ağır yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Des Moines bölgesindeki Doğu Lisesi'nin önünde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 3 lise öğrencisinin çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Des Moines Polis Departmanı, Twitter'dan olayı doğrularken saldırının yaşandığı lisenin etrafında güvenlik önlemleri aldığı bilgisini paylaştı.

Polis, acil servislerde bakımları devam eden 3 gencin durumunun kritik olduğunu, olayla ilgili çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Ayrıca, okul karantinaya alınırken çevre sakinlerinin bölgeden uzak durmaları istendi.

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ABD'de 3 lise öğrencisi silahlı saldırıda ağır yaralandı
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