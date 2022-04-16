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Giriş Tarihi: 16.4.2022 14:29

ABD'de 3 yıl önce kaybolmuştu... Otizmli genç böyle bulundu

AA
ABD’de 3 yıl önce kaybolmuştu... Otizmli genç böyle bulundu

ABD'nin California eyaletinde kaybolan otizmli Connerjack Oswalt, 16 yaşındayken kayıplara karıştı. Ailesi tarafından yılalrdır aranan Oswalt, bir markette ortaya çıktı.

ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 3 yıl önce ailesinin yanından ayrılmasının ardından haber alınamayan 19 yaşındaki otizmli genç Utah eyaletinde bulundu.

AİLESİ YILLAR BOYU İZ SÜRDÜ

Şerif Justin Martinez, otistik ve zihinsel sorunları olduğu belirtilen Connerjack Oswalt'ı kayak alanlarıyla ünlü Summit County'de bir markette bulduklarını söyledi.

Kaybolduğunda 16 yaşında olduğu aktarılan Oswalt'ın yaklaşık iki haftadır bu bölgede sokaklarda yaşadığı bildirildi.

Ailesinin kaybolmasından bu yana çocukları Oswalt'ı aradığı, el ilanları dağıttığı, sosyal medyayı taradığı ve bütün ipuçlarını takip ettiği belirtildi.

Polisin de Oswalt'ı yaklaşık 3 yıl boyunca aradığı aktarıldı.

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ABD'de 3 yıl önce kaybolmuştu... Otizmli genç böyle bulundu
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