Son 40 yılın zirvesine çıktı! ABD’de enflasyon rekor kırdı

ABD'de enflasyon rekor kırmaya devam ediyor. Aralık Ayı enflasyonu yüzde 7 ile 1982 den beri en yüksek seviyede çıktı.

ABD enflasyon verisi bugün Türkiye saati ile 16:30'da açıklandı.

ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi.Böylelikle yıllık enflasyon Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,5 olarak belirlenmişti.