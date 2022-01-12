Son 40 yılın zirvesine çıktı! ABD’de enflasyon rekor kırdı

ABD'de enflasyon rekor kırmaya devam ediyor. Aralık Ayı enflasyonu yüzde 7 ile 1982 den beri en yüksek seviyede çıktı.
ABD enflasyon verisi bugün Türkiye saati ile 16:30'da açıklandı.
ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi.Böylelikle yıllık enflasyon Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,5 olarak belirlenmişti.
Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı. Beklenti yüzde 5,4 yönündeydi.
BEKLENTİ YÜZDE 7 SEVİYESİNDEYDİ
Beklentiler Omikron varyantı kaynaklı arz sıkıntılarının ABD enflasyonu üzerinde ilk çeyrekte ilave yukarı yönlü baskı kurabileceğini öngörüyordu.
Bununla birlikte ülkede fiyatları yukarı iten unsurların yılın kalan kısmında etkisini azaltacağı da tahmin ediliyordu. Verilerden önce konuşan ABD Merkez Bankası Fed'in Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun ABD'deki ekonomik toparlanma için "ciddi bir tehdit" olduğunu ve Fed'in enflasyonu dizginlemek için gerekeni yapacağını söylemişti.