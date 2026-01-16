ABD’de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Oregon eyaletinin açıklarında 6 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün, Oregon'un Bandon bölgesinin yaklaşık 295 kilometre batısında olduğu belirtildi.

USGS tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı. Depremin ardından henüz herhangi bir hasar veya yaralanmanın bildirilmediği ve tsunami uyarısı yapılmadığı aktarıldı.