ABD’de 770 dolar öfkesi

ABD'de California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde 7 Ocak'tan beri süren ve 24 kişinin öldüğü orman yangınları nedeniyle öfke büyüyor. Kontrol altına alınamayan yangınlarda yönetimin yetersizliği gündemden düşmüyor. Zenginlerin kendi evlerini yangından kurtarmak için "özel yangın söndürme ekipleri" tutması, hem sosyal adaletsizliği hem de ABD hükümetinin yangınlarla mücadeledeki yetersizliğini ortaya koyuyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklaması ise tepkileri artırdı. Biden yangından etkilenen ve başvuru yapan her aileye tek seferlik olmak üzere 770 dolar verileceğini açıkladı.

Biden'ın açıklamasına çok sayıda kişi "İsrail ve Ukrayna'na milyarlarca dolar verdik, bize para kalmadı" tepkisini gösterdi. ABD, İsrail için Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana harcadığı 22 milyar dolara ilave 20 milyar dolarlık silah satışına da onay verdi. Yangınların neden olduğu toplam ekonomik kaybın ise 250 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

HÜKÜMET YETERSİZ

Birçok sosyal medya kullanıcısı, zenginlerin özel ekip tutmalarının hükümetin kendi ekiplerinin yetersizliğini gösterdiğini dile getiriyor. ABD'deki devlet kurumlarının çalışmadığını öne süren bir kullanıcı ise "Hükümet beceriksiz olduğu için, insanlar kendi elleriyle önlem almak zorunda" ifadesini kullandı.