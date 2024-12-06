ABD’de 7’lik depremden sonra tsunami alarmı

ABD'de, California'nın kuzey sahilleri açığında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının dün yerel saatle 10.44'te (TSİ 21.44), sahilden yaklaşık 70 kilometre uzakta ve 12.8 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. California'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen deprem üzerine, ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'ne bağlı Tsunami Merkezi'nden tsunami uyarısı yapıldı. USGS, bu depremden 3 dakika sonra ise Santa Rosa şehrinin yaklaşık 68 kilometre kuzeyindeki Cobb yakınlarında 5.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleştiğini kaydetti. Amerikan medyası, tsunami uyarısının, 643 kilometre uzunluğundaki bir bölgedeki en az 5 milyon kişiyi kapsadığını duyurdu. Sahil şeridinde bulunan halktan iç kesimlere ve yüksek alanlara doğru gitmeleri istendi. Bir süre sonra tsunami uyarısının kaldırıldığı bildirildi. San Francisco ve depremin en çok hissedildiği bölgelerden Eureka'daki durumu değerlendiren yetkililer, şu ana dek herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisi bildirilmediğini belirtti.