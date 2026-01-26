ABD’de 8 kişiyi taşıyan uçağı alevler sardı: Havalimanı pisti kapatıldı

ABD'nin Maine eyaletinde 8 kişiyi taşıyan uçak kalkış esnasında düşerek alev aldı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), çift motorlu turbo-fan Bombardier Challenger 600 tipi uçakta pilot dahil 8 kişi bulunduğunu ve arama çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. FAA tarafından yapılan açıklamada, eyaletteki Bangor Uluslararası Havalimanı'nda yerel saatle 19.45'te meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Uçağın, Houston şehrinde bulunan hukuk firması Arnold & Itkin'e ait olduğu ve Texas eyaletinden Maine'e geldiği bilgisi paylaşıldı.

SAĞLIK DURUMLARI BELLİ DEĞİL

Havalimanından yapılan açıklamada da pistin geçici olarak kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi.

Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.