ABD’de 92 kişi öldü

ABD'de geçen hafta etkili olan soğuk hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 92'yi buldu. Tennessee, Oregon, Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey gibi eyaletlerde soğuk havaya bağlı ölümler kaydedildi. Trafik kazaları, elektrik direklerinin yıkılması ya da evsizlerin donması gibi nedenlerden dolayı ölümler gerçekleşti. Meteoroloji uzmanları, soğuk havanın bu hafta da etkisini sürdüreceğini belirtti. Kutup soğuklarından 100 milyondan fazla kişi olumsuz etkilendi. Yaklaşık 100 bin kişiye elektrik hizmeti verilemiyor. ABD'de hafta ortasından itibaren havanın ısınması ve yağmurun başlaması bekleniyor. Yetkililer bu nedenle ülkenin orta-batı ve kuzeydoğu kesimlerinde sel yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.