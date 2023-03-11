ABD’de acil durum alamı: Binlerce kişi tahliye edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın "acil durum" ilan ettiği California eyaletinde dün başlayan yeni bir aşırı yağış ve fırtınalı hava dalgası nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi. ABD medyasındaki haberlere göre, eyaletin orta ve kuzey kesimleri tekrar şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi altına girdi.

California Ulaştırma Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sel, kaya ve çamur kayması ile yoğun kar yağışı riski bulunuyor, bu da yolların kapanması ve çığ olasılığını artırıyor." ifadesi kullanıldı.

39 MİLYONU AŞKIN KİŞİ İÇİN UYARI YAPILDI

Biden'ın "acil durum" ilan ettiği eyalette, dün başlayan aşırı yağış ve fırtınalı hava dalgası nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti. Eyalette acil durum yetkilileri, şiddetli havalardan en çok etkilenmesi beklenen bölgelere dün "tahliye uyarıları" yayımladı.