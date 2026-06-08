ABD’de aile içi cinayetlerdeki artış korkutuyor
ABD'de "aile içi şiddet" olaylarında yaşanan hızlı artış korkutuyor. Washington Post'un derlediği bilgilere göre, haziranın ilk günlerinde art arda işlenen 3 ayrı aile cinayetinde, 3 baba toplamda 13 aile bireyini öldürdü. 13 kurbandan en küçüğünün 3 yaşında olduğu belirtildi. Iowa, New York ve Florida'daki cinayetlerin "tahmin edilebilir ve önlenebilir" olduğu belirtilen haberde, "Pandemi kaynaklı artıştan bu yana, her türden cinayet vakası önemli ölçüde azalırken aile içi şiddet kaynaklı ölümlerin sürekli yüksek seviyelerde kaldığı" kaydedildi.