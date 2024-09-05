ABD’de akılalmaz olay! Ameliyatta yanlış organı aldılar

ABD'nin Florida eyaletinde bir doktorun, operasyon sırasında yanlış organını aldığı William Bryan'ın ölümüne sebep olduğu iddia edildi. The Guardian gazetesinin haberine göre, ağustosta ölen Bryan'ın aile avukatı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Avukat, Alabama'da yaşayan William Bryan ile eşi Beverly'nin, Florida eyaletindeki kiralık mülklerine gittikleri sırada 70 yaşındaki William'ın vücudunun sol tarafında ağrı hissettiğini ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Doktorların, Bryan'ın dalağında problem olduğunu ve ameliyat edilmesini tavsiye ettiğini belirten avukat, ailenin, ilk başta bu teklife sıcak bakmadığını ancak daha sonra hastanedeki doktorlarca ikna edildiklerini dile getirdi.

Avukat, doktor Thomas Shaknovsky'nin "kapalı dalak ameliyatı" olarak adlandırılan "laparoskopik splenektomi" yöntemiyle 21 Ağustos'ta ameliyatı yaptığı ancak operasyon sırasında William'ın dalağı yerine karaciğerini aldığını öne sürdü.