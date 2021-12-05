ABD’de akılalmaz olay! Kilise duvarına gizlenmiş yüz binlerce dolar bulundu!

Kilise binasında tamirat işleri yapan bir tesisatçı tuvaletin arkasındaki bir duvara gizlenmiş çek ve nakit para buldu. Yaşadığı anları bir radyo programında anlatan tesisatçı, "Duvarda gevşek bir tuvalet vardı ve biz fayansı kaldırdık" dedi. Tuvaleti çıkarmaya gittiğini ve yalıtımı kaldırdığında duvardan yaklaşık 500 adet zarfın düştüğünü açıklayan tesisatçının durumu bildirmesi üzerine Houston polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.
Houston Polis Departmanı Cuma günü yaptığı açıklamada, "kilise üyelerinin bir yenileme projesi sırasında bir duvarın içinde nakit, çek ve havale de dahil olmak üzere büyük miktarda para bulunduğunu belirtmesinin ardından memurların geçen ay kiliseye çağrıldığını doğruladı.
KİLİSEDEN ÇALINDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Bulunan paranın 2014 yılında kilisede gerçekleşen bir soygunda çalınan para olduğu düşünülüyor. Çeklere atılan tarih kilise tarafından bildirilen soygunun tarihiyle örtüşüyor: 9 Mart 2014 tarihinde yaşanan soygunda kiliseye bağışlanan ve bir kasa içinde saklanan 600 bin doların çalındığı polise bildirilmiş ancak bu büyük miktardaki paradan bugüne kadar Haber çıkmamıştı.
Polis yetkilileri tesisatçı tarafından bulunan paranın kiliseye teslim edildiğini ancak konuyla ilgili soruşturmanın ve bu miktardaki paranın neden kilise içindeki tuvalete saklandığı ve yıllardır nasıl fark edilmeden orada durduğunun araştırılacağını açıkladı.