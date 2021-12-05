ABD’de akılalmaz olay! Kilise duvarına gizlenmiş yüz binlerce dolar bulundu!

KİLİSEDEN ÇALINDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bulunan paranın 2014 yılında kilisede gerçekleşen bir soygunda çalınan para olduğu düşünülüyor. Çeklere atılan tarih kilise tarafından bildirilen soygunun tarihiyle örtüşüyor: 9 Mart 2014 tarihinde yaşanan soygunda kiliseye bağışlanan ve bir kasa içinde saklanan 600 bin doların çalındığı polise bildirilmiş ancak bu büyük miktardaki paradan bugüne kadar Haber çıkmamıştı.

Polis yetkilileri tesisatçı tarafından bulunan paranın kiliseye teslim edildiğini ancak konuyla ilgili soruşturmanın ve bu miktardaki paranın neden kilise içindeki tuvalete saklandığı ve yıllardır nasıl fark edilmeden orada durduğunun araştırılacağını açıkladı.