ABD’de akılalmaz olay: Uçak havada kayboldu!

ABD'nin Alaska eyaletinde seyreden bir Bering Air uçağı, havadayken gizemli bir şekilde kayboldu. Yetkililer uçağın beklenen saatte iniş yapmaması üzerine bir arama çalışması başlattı. Açıklamada, uçağın Unalakleet'ten Nome'a gittiği ve içinde dokuz yolcu ile bir pilotun bulunduğu belirtilerek aktif kara araması başlatıldığı ifade edildi. Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı açıklamasında, "Şu anda, Nome ve White Mountain'dan kara araması yapıyoruz. Hava koşulları ve görüş mesafesi nedeniyle havadan yapılan aramalar sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve Polis Ekipleri arama çalışmalarına katıldı" ifadelerini kullandı.

Yerel yetkililer, uçağın kaybolmuş olabileceği endişesiyle, ekstrem hava koşulları nedeniyle halktan kendi arama gruplarını oluşturma girişimlerinden kaçınması çağrısında bulundu.