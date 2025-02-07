Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’de akılalmaz olay: Uçak havada kayboldu!
Giriş Tarihi: 7.2.2025 09:48

ABD’de akılalmaz olay: Uçak havada kayboldu!

Son haftalarda peş peşe yaşanan uçak kazalarıyla sarsılan ABD’de yeni bir olay daha yaşandı. Ülke medyasında yer alan bilgilere göre 10 kişiyi taşıyan Bering Air'e ait uçak, Alaska üzerinde kayboldu.

DHA
ABD’de akılalmaz olay: Uçak havada kayboldu!

ABD'nin Alaska eyaletinde seyreden bir Bering Air uçağı, havadayken gizemli bir şekilde kayboldu. Yetkililer uçağın beklenen saatte iniş yapmaması üzerine bir arama çalışması başlattı. Açıklamada, uçağın Unalakleet'ten Nome'a gittiği ve içinde dokuz yolcu ile bir pilotun bulunduğu belirtilerek aktif kara araması başlatıldığı ifade edildi. Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı açıklamasında, "Şu anda, Nome ve White Mountain'dan kara araması yapıyoruz. Hava koşulları ve görüş mesafesi nedeniyle havadan yapılan aramalar sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve Polis Ekipleri arama çalışmalarına katıldı" ifadelerini kullandı.

Yerel yetkililer, uçağın kaybolmuş olabileceği endişesiyle, ekstrem hava koşulları nedeniyle halktan kendi arama gruplarını oluşturma girişimlerinden kaçınması çağrısında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de akılalmaz olay: Uçak havada kayboldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA