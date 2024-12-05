ABD’de akılalmaz suikast: New York’un merkezinde öldürüldü

PARA ÖDÜLÜ KONDU

NYPD, bu sabah gerçekleşen silahlı saldırı nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda NYPD'den komiser Jessica Tisch, saldırganın Thompson'ı öldürmek için pusuda beklediğinin anlaşıldığını belirterek, "Birçok kişi şüphelinin yanından geçti ancak o kurbanını bekleyerek onu hedef aldı. Kurbanı konferans salonuna yürürken şüpheli arkadan yaklaşıp birkaç el ateş etti, en az bir kez sırtından ve en az bir kez de sağ yanından vurdu." dedi.

Saldırganın önce yürüyerek olay yerinden kaçtığı ve sonrasında da belediyeye ait sokaklarda bulunan e-bisiklet ile Central Park'ta görüldüğünü belirten Tisch, güvenlik kameralarından alınan fotoğrafları paylaşarak zanlının yakalanması için halktan yardım istedi.

Tisch, zanlının yakalanması için 10 bin dolar ödül koyduklarını belirterek, "NYPD, şu an tam bir soruşturma yürütüyor ve şüpheli yakalanana kadar rahat nefes almayacak." ifadesini kullandı.