ABD’de akılalmaz suikast: New York’un merkezinde öldürüldü

Polisin verdiği bilgiye göre Thompson, sabah saatlerinde Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken silahlı saldırının hedefi oldu.
Maskeli olduğu ve pusuda beklediği belirtilen silahlı saldırgan, otel girişinde Thompson'ın göğsüne defalarca ateş edip olay yerinden önce koşarak daha sonra bisiklete binerek kaçtı.
Acil olarak Mount Sinai Hastanesine kaldırılan Thompson'ın hayatını kaybettiği açıklandı.
New York'un kalabalık yerlerinden olan Manhattan yarımadasında gerçekleşen olay sonrası polis, güvenlik kamerası görüntüleri ile şüphelinin kaçış yönünü belirledi.
Yetkililer, saldırganın kentin en turistik ve yoğun noktalarından biri olan Central Park'a kaçarak izini kaybettirmek istediğini değerlendirdi.
Polis, görgü tanıklarına dayanarak saldırganın maske takmış beyaz bir erkek olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
PARA ÖDÜLÜ KONDU
NYPD, bu sabah gerçekleşen silahlı saldırı nedeniyle basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda NYPD'den komiser Jessica Tisch, saldırganın Thompson'ı öldürmek için pusuda beklediğinin anlaşıldığını belirterek, "Birçok kişi şüphelinin yanından geçti ancak o kurbanını bekleyerek onu hedef aldı. Kurbanı konferans salonuna yürürken şüpheli arkadan yaklaşıp birkaç el ateş etti, en az bir kez sırtından ve en az bir kez de sağ yanından vurdu." dedi.
Saldırganın önce yürüyerek olay yerinden kaçtığı ve sonrasında da belediyeye ait sokaklarda bulunan e-bisiklet ile Central Park'ta görüldüğünü belirten Tisch, güvenlik kameralarından alınan fotoğrafları paylaşarak zanlının yakalanması için halktan yardım istedi.
Tisch, zanlının yakalanması için 10 bin dolar ödül koyduklarını belirterek, "NYPD, şu an tam bir soruşturma yürütüyor ve şüpheli yakalanana kadar rahat nefes almayacak." ifadesini kullandı.
PLANLI EYLEM OLARAK GÖRÜLÜYOR
NYPD Baş Dedektifi Joseph Kenny de kamera kayıtlarına göre maske takmış beyaz bir erkek olan zanlının otel önüne yaya geldiği, saldırıda birkaç el ateş ettikten sonra silahının tutukluluk yaptığı ve arızayı hızlıca gidererek ateşe devam ettiği detaylarını paylaştı.
Kenny, saldırganının profesyonelliği konusundaki sorulara, soruşturmanın sürdüğüne işaret ederek cevap vermezken, ayrıca olay yerinde bulunan bir cep telefonunun da incelenmeye alındığını belirtti.
Thompson'ın ailesi ile görüşülüp sosyal medya hesaplarının incelendiğini, görgü tanıkları ve otel çalışanları ile konuşulduğunu belirten Kenny, "Bu cinayetin nedeni şu anda bilinmiyor ancak eldeki kanıtlara dayanarak, kurbanın özellikle hedef alındığı anlaşılıyor. Bu rastgele bir şiddet eylemi gibi görünmüyor." dedi.
ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson, New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken bu sabah uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Son 20 yıldır ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.