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Giriş Tarihi: 21.11.2024 11:57

ABD’de akılalmaz ticaret: 6,24 milyon dolara muz satın aldı

ABD’de hayret verici bir satış gerçekleşti. İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın duvara bantladığı bir muz sanat eseri olarak kabul edildi ve 6,24 milyon dolara alıcı buldu.

AA
ABD’de akılalmaz ticaret: 6,24 milyon dolara muz satın aldı

CNN'in haberine göre, Maurizio Cattelan'ın "duvara bantlanmış muz" eseri, 2019'da 120 bin dolara satılmasının ardından, bu sefer de New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde görücüye çıkarıldı.

Sanatçının "Komedi" adını verdiği eser, açık artırmada bir kripto para platformunun kurucusu Justin Sun tarafından 6,24 milyon dolara satın alındı.

Müzayedenin ardından basın açıklaması yapan Sun, bunun yalnızca bir sanat eseri değil sanat, kripto para ile mizah dünyası arasında köprü kuran "kültürel bir olgu" olduğunu belirtti.

Sun, "Bu eserin gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu meyveyi yemeyi planladığını açıklayan Sun, bu sayede eserin hem sanat tarihi hem de popüler kültürdeki yerini "onurlandıracağını" kaydetti.

Alıcılara verilen orijinallik sertifikasında eser sahibinin, çürümesi halinde muzu değiştirebileceği ibaresi yer alıyor.

ESERİN ADI "KOMEDİ"

İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın "Komedi" adını verdiği eser, Art Basel'in Miami'de düzenlediği sanat fuarında satışa çıkarılmıştı.

Sanatçının yaptığı bu üç eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulurken üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlendiği açıklanmıştı.

ALTINDAN KLOZET YAPMIŞTI

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan, hiciv ağırlıklı heykel ve enstalasyon çalışmalarıyla tanınıyor.

Sanatçının 18 karat altından yaptığı klozet biçimli heykel, 2019'da İngiltere'de sergilendiği Bleinheim Sarayı'ndan çalınmıştı.

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ABD’de akılalmaz ticaret: 6,24 milyon dolara muz satın aldı
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