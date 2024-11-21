ABD’de akılalmaz ticaret: 6,24 milyon dolara muz satın aldı

CNN'in haberine göre, Maurizio Cattelan'ın "duvara bantlanmış muz" eseri, 2019'da 120 bin dolara satılmasının ardından, bu sefer de New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde görücüye çıkarıldı.

Sanatçının "Komedi" adını verdiği eser, açık artırmada bir kripto para platformunun kurucusu Justin Sun tarafından 6,24 milyon dolara satın alındı.

Müzayedenin ardından basın açıklaması yapan Sun, bunun yalnızca bir sanat eseri değil sanat, kripto para ile mizah dünyası arasında köprü kuran "kültürel bir olgu" olduğunu belirtti.

Sun, "Bu eserin gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu meyveyi yemeyi planladığını açıklayan Sun, bu sayede eserin hem sanat tarihi hem de popüler kültürdeki yerini "onurlandıracağını" kaydetti.

Alıcılara verilen orijinallik sertifikasında eser sahibinin, çürümesi halinde muzu değiştirebileceği ibaresi yer alıyor.