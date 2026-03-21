ABD’de alarm! Nükleer üssün üzerinde izinsiz dronlar tespit edildi

ABD'de kritik askeri tesislerden biri olan Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü'nde güvenlik alarmı verildi. Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip uçakların bulunduğu üs üzerinde izinsiz dron hareketliliği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA DRON TESPİT EDİLDİ

Yetkililer, Louisiana eyaletinde bulunan üssün hava sahasında 9 Mart haftası boyunca birden fazla yetkisiz dronun görüldüğünü doğruladı.

Üs sözcüsü yaptığı açıklamada, askeri tesisler üzerinde izinsiz dron uçurmanın yalnızca bir güvenlik riski değil, aynı zamanda federal yasa kapsamında suç teşkil ettiğini vurguladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, olayın arka planını aydınlatmak için federal ve yerel kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde çalışma başlattı. Üssün güvenliği ve personelin emniyetinin öncelikli olduğu belirtilirken, hava sahasının yakından izlenmeye devam edeceği bildirildi.

Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı ve 22 bin dönümlük alanı kapsayan Barksdale Üssü, ABD'nin Louisiana eyaletindeki Shreveport kenti yakınlarında bulunuyor.