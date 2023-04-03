ABD’de ambulans helikopter yere çakıldı

3 kişilik mürettebatı bulunan "Eurocopter EC130" tipi ambulans helikopterin Shelby County yakınlarında düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Kazayı bildirmek için çağrı merkezini arayan polis, helikopterdeki 3 personelden birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, hastaneye kaldırılan iki yaralıdan birinin de müdahaleye rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.