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Giriş Tarihi: 2.2.2025 16:05

ABD’de ambulans uçak kazasında ölü sayısı netleşiyor: 7 kurban can verdi

ABD, Washington’daki havacılık faciasını atlatamamışken bir uçak kazasıyla daha sarsıldı. Ülkenin Philadelphia kentinde ambulans uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 7’ye çıktı.

İHA
ABD’de ambulans uçak kazasında ölü sayısı netleşiyor: 7 kurban can verdi

ABD'nin Philadelphia şehrinde yaşanan uçak kazasında bilanço artıyor. Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, Learjet 55 tipi ambulans uçak düştüğü sırada yerde bulunan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle kazada can kaybının 7'ye yükseldiğini belirtti. Parker, düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybeden kişinin kaza yerindeki bir araçta olduğunu söyledi. Parker, "Şu ana kadar 19 yaralı olduğunu tespit ettik" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konsolosluk yetkililerinden uçakta bulunan ve düştüğünde ölen 6 Meksika vatandaşının ailelerine destek olmalarını istediğini söyledi.

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ABD’de ambulans uçak kazasında ölü sayısı netleşiyor: 7 kurban can verdi
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