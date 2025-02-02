ABD’de ambulans uçak kazasında ölü sayısı netleşiyor: 7 kurban can verdi

ABD'nin Philadelphia şehrinde yaşanan uçak kazasında bilanço artıyor. Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, Learjet 55 tipi ambulans uçak düştüğü sırada yerde bulunan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle kazada can kaybının 7'ye yükseldiğini belirtti. Parker, düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybeden kişinin kaza yerindeki bir araçta olduğunu söyledi. Parker, "Şu ana kadar 19 yaralı olduğunu tespit ettik" dedi.