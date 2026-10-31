ABD'de ara seçimlerde gözler 8 kritik eyalette
ABD genelindeki seçmenler, Kongre'nin yapısını yeniden şekillendirebilecek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin son iki yılında yasama gündemini ilerletme kapasitesini belirleyecek ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ile Senato'daki 100 sandalyeden 35'i için seçim yapılacak. Senato'da Cumhuriyetçilerin 53 sandalyesi bulunurken, Demokratlarla birlikte hareket eden iki bağımsız üyenin de yer aldığı muhalefet blokunun toplam 47 sandalyesi bulunuyor. Demokratların Senato'da çoğunluğu elde edebilmesi için net 4 sandalye kazanması gerekiyor. Kamuoyu yoklamaları, Maine, Teksas, Ohio, Alaska, Iowa ve Kansas eyaletleri dahil olmak üzere Cumhuriyetçilerin elindeki birçok eyalette çekişmeli yarışlar yaşandığını gösteriyor.