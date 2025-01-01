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Giriş Tarihi: 1.1.2025 14:34 Son Güncelleme: 1.1.2025 15:08

ABD'de araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

ABD'nin New Orleans kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre; 10 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı bildirildi

ABD’de araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç yeni yıl kutlamaları yapan kalabalığın arasına daldı. Olayda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin New Orleans eyaletinin Bourbon Caddesi bölgesinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Polisten yapılan açıklamada, olayda 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Haberlerde yer alan bilgilere göre, bir kişinin aracını kalabalığın arasına sürdüğü ve insanlara ateş açtı belirtildi.

ABD'nin New Orleans kentinde bir araç kalabalığa daldı! 10 ölü | Video

CBS News muhabiri Kati Weis'a konuşan görgü tanıkları, Bourbon Caddesi'nde bir kamyonun yüksek hızla kalabalığın arasına daldığını, ardından sürücünün araçtan inip silahla ateş etmeye başladığını, polisin de ateşle karşılık verdiğini bildirdi.

Weis, yerde yaralıların tedavi edildiğini gördü.

New Orleans Polis Departmanı sözcüsü CBS News'e "ilk raporlar bir arabanın bir grup insana çarpmış olabileceğini gösteriyor. Yaralılar bilinmiyor ancak ölümler bildirildi." dedi.

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ABD'de araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
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