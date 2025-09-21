ABD’de aşı uyarısı tartışma yarattı
Independent'te yer alan habere göre, aşı danışma kurulu, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) verdiği tavsiyeyle gündem oldu. Kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeğine karşı koruyan MMRV aşısının 4 yaşından küçüklere yapılmaması önerildi. Bu karma aşıya karşı çıkan komite, suçiçeği için ayrı; kızamık, kabakulak ve kızamıkçık için ayrı aşı yapılmasını tavsiye etti. Komitedeki üç kişinin karşı çıktığı, bir kişinin de çekimser kaldığı kararı 8 kişi onayladı. Karara destek çıkan komite üyeleri, 12-24 ay aralığındaki çocuklara yapılan ilk MMRV dozlarının ateşli nöbetlerle ilişkilendirildiği vakalara dikkat çekti.