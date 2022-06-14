ABD’de aşırı yağışa dayanamayan ev nehre böyle sürüklendi

BAZI KÖPRÜLER HASAR GÖRDÜ

Yellowstone boyunca çok sayıda yolun ya sular altında kaldığı ya da kaya parçalarıyla ve çamurla kaplandığı, bazı köprülerin de hasar gördüğü ifade edildi.

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