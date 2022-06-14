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Giriş Tarihi: 14.6.2022 12:13 Son Güncelleme: 14.6.2022 12:15

ABD'de aşırı yağışa dayanamayan ev nehre böyle sürüklendi

İHA
ABD’de aşırı yağışa dayanamayan ev nehre böyle sürüklendi

ABD'de aşırı yağışlar hayatı felç ediyor. Wyoming, Montana ve Idaho eyaletlerinin bazı bölümleri sele teslim oldu. Yellowstone Milli Parkı'ndaki bir ev ise akıntıya kapılarak sürüklendi. O anlar kameraya yansıdı.

ABD'de Wyoming, Montana ve Idaho eyaletlerinin bazı bölümlerini kapsayan Yellowstone Milli Parkı, şiddetli yağışların yol açtığı sele teslim oldu. Parktaki bir ev toprak kayması nedeniyle nehre kapıldı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Elektrik kesintilerinin yaşandığı milli parkın 5 girişi de kapatıldı. Parkın bulunduğu bölgede görülen yağışın rekor seviyede olduğu belirtildi. Park Müfettişi Cam Sholly, "Önceliğimiz, birden fazla yol ve köprü hasarı, toprak kayması gibi sorunların olduğu parkın kuzey bölümünü tahliye etmek oldu" dedi.

BAZI KÖPRÜLER HASAR GÖRDÜ

Yellowstone boyunca çok sayıda yolun ya sular altında kaldığı ya da kaya parçalarıyla ve çamurla kaplandığı, bazı köprülerin de hasar gördüğü ifade edildi.

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ABD'de aşırı yağışa dayanamayan ev nehre böyle sürüklendi
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