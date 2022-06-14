ABD’de aşırı yağışa dayanamayan ev nehre böyle sürüklendi

ABD'de Wyoming, Montana ve Idaho eyaletlerinin bazı bölümlerini kapsayan Yellowstone Milli Parkı, şiddetli yağışların yol açtığı sele teslim oldu. Parktaki bir ev toprak kayması nedeniyle nehre kapıldı.
ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI
Elektrik kesintilerinin yaşandığı milli parkın 5 girişi de kapatıldı. Parkın bulunduğu bölgede görülen yağışın rekor seviyede olduğu belirtildi. Park Müfettişi Cam Sholly, "Önceliğimiz, birden fazla yol ve köprü hasarı, toprak kayması gibi sorunların olduğu parkın kuzey bölümünü tahliye etmek oldu" dedi.
BAZI KÖPRÜLER HASAR GÖRDÜ
Yellowstone boyunca çok sayıda yolun ya sular altında kaldığı ya da kaya parçalarıyla ve çamurla kaplandığı, bazı köprülerin de hasar gördüğü ifade edildi.
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