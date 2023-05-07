ABD’de AVM’de katliam 8 ölü, 7 yaralı

ABD'DE, Teksas eyaletinin Dallas kentindeki saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi. Dallas polisi, yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinde bir zanlının çevreye ateş açtığını açıkladı. Polis Şefi Brian Harvey, düzenlediği basın toplantısında, Allen Premium Otlets isimli alışveriş merkezinde, insanlara rastgele ateş eden saldırganın, etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. Saldırının sebebi ve saldırganın kimliği henüz açıklanmadı. Ggörüntülerde, alışveriş merkezinin dışında yerde yatan insanların olduğu görüldü.